ضبط تاجر بحوزته 4 أطنان ملح كيماوى مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

ضبط تاجر بحوزته 4 أطنان ملح كيماوى مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بقناالسبت، 17 فبراير 2018 05:27 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا- وائل محمد
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شنت مباحث التموين بقنا، حملة تموينية أستهدفت عدد من مراكز وأقسام الشرطة لضبط تجار السوق السوداء بعدد من مراكز محافظة قنا.
تلقي اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقي إخطاراً يفيد تمكن قسم مباحث التموين بالمديرية من ضبط تاجر بحوزته عدد 40 جوال ملح كيماوية خاص لوزارة الزراعة وزنت 4 طن قبل بيعها فى السوق السوداء.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة، تم أتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
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