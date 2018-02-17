video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع 13 شخصا فى تحطم مروحية وزير الداخلية بالمكسيك

السبت، 17 فبراير 2018 05:17 م
صور.. مصرع 13 شخصا فى تحطم مروحية وزير الداخلية بالمكسيك تحطم المروحية


أ ف ب
إضافة تعليق

قتل 13 شخصا فى تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكى الفونسو نافاريتى فيما كان متوجها إلى المنطقة التى شهدت زلزالا الجمعة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقالت السلطات القضائية فى ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة "انتشلنا في المكان جثث 12 شخصا: خمس نساء وأربعة رجال وفتاتان صغيرتان وفتى صغير. وتوفي شخص اخر في المستشفى" فيما أصيب 15 أخرون.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتى لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط، وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قال إن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

وكان المسئولان يتفقدان آثار الزلزال الذى هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتى بقوة 7.2 درجة مساء الجمعة، ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر ولكنه ألحق أضرارا بعشرات المبانى كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.

الجيش المكسيكي في محيط الحادث
الجيش المكسيكي في محيط الحادث

 

الطائرة المحطمة
الطائرة المحطمة

 

انتشار الشرطة في محيط الحادث
انتشار الشرطة في محيط الحادث

 

بكاء الأهالى
بكاء الأهالى

 

تأمين منطقة الحادث
تأمين منطقة الحادث

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجاة وزير داخلية المكسيك وحاكم ولاية واهاكا بعد تحطم طائرة كانت تقلهما

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة