صور.. مصرع 13 شخصا فى تحطم مروحية وزير الداخلية بالمكسيك





أ ف ب

قتل 13 شخصا فى تحطم مروحية وزير الداخلية المكسيكى الفونسو نافاريتى فيما كان متوجها إلى المنطقة التى شهدت زلزالا الجمعة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقالت السلطات القضائية فى ولاية واكساكا (جنوب) حيث وقع الحادث مساء الجمعة "انتشلنا في المكان جثث 12 شخصا: خمس نساء وأربعة رجال وفتاتان صغيرتان وفتى صغير. وتوفي شخص اخر في المستشفى" فيما أصيب 15 أخرون.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتى لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط، وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قال إن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

وكان المسئولان يتفقدان آثار الزلزال الذى هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتى بقوة 7.2 درجة مساء الجمعة، ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر ولكنه ألحق أضرارا بعشرات المبانى كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.



الجيش المكسيكي في محيط الحادث



الطائرة المحطمة



انتشار الشرطة في محيط الحادث



بكاء الأهالى