video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مديرية أمن أسيوط تشن حملة موسعة على مداخل ومخارج المحافظة

السبت، 17 فبراير 2018 09:23 ص
صور.. مديرية أمن أسيوط تشن حملة موسعة على مداخل ومخارج المحافظة حمله امنية


أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

 
شنت مديرية أمن أسيوط، حملة مشتركة على مداخل ومخارج المحافظة لليوم الثالث على التوالى.
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى تنفيذ خطة المديرية للتأمين وإحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج محافظة  أسيوط ومراكزها المنتشرة بالقطاع الجغرافى، لتحقيق أعلى معدلات الضبط للجريمة  بشتى صورها .
 
تمت الحملة  تحت إشراف اللواء  جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ( بطريق الفرافرة - دشلوط)  دائرة مركز شرطة ديروط والطريق الصحراوي الغربي القادمين ذهاباً وإيابا القاهرة – أسيوط ، و" الدير المحرق – دائرة مركز شرطة القوصية " وذلك لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة، ومتابعة وملاحقة الفارين من العمليات العسكرية بسيناء عبر الطرق والدروب. 
 
 
جانب من الحملات
جانب من الحملات

الحملات المكثفة
الحملات المكثفة

الحملات المشتركة
الحملات المشتركة

جانب من العمليات المشتركة
جانب من العمليات المشتركة

تأمين الطرق
تأمين الطرق

عملية امنية مشتركة
عملية امنية مشتركة

جانب من العمليات لتأمين الطرق
جانب من العمليات لتأمين الطرق

تأمين مداخل ومخارج المحافظة
تأمين مداخل ومخارج المحافظة

تأمينات مشتركة
تأمينات مشتركة

الجيش والشرطة فى عملية مشتركة
الجيش والشرطة فى عملية مشتركة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

امن اسيوط

عمليات سيناء

القوات المسلحة



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة