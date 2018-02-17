صور.. مديرية أمن أسيوط تشن حملة موسعة على مداخل ومخارج المحافظة

صور.. مديرية أمن أسيوط تشن حملة موسعة على مداخل ومخارج المحافظةالسبت، 17 فبراير 2018 09:23 ص
حمله امنية
أسيوط - هيثم البدرى
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شنت مديرية أمن أسيوط، حملة مشتركة على مداخل ومخارج المحافظة لليوم الثالث على التوالى.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى تنفيذ خطة المديرية للتأمين وإحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج محافظة أسيوط ومراكزها المنتشرة بالقطاع الجغرافى، لتحقيق أعلى معدلات الضبط للجريمة بشتى صورها .
تمت الحملة تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ( بطريق الفرافرة - دشلوط) دائرة مركز شرطة ديروط والطريق الصحراوي الغربي القادمين ذهاباً وإيابا القاهرة – أسيوط ، و" الدير المحرق – دائرة مركز شرطة القوصية " وذلك لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة، ومتابعة وملاحقة الفارين من العمليات العسكرية بسيناء عبر الطرق والدروب.
جانب من الحملات
الحملات المكثفة
الحملات المشتركة
جانب من العمليات المشتركة
تأمين الطرق
عملية امنية مشتركة
جانب من العمليات لتأمين الطرق
تأمين مداخل ومخارج المحافظة
تأمينات مشتركة
الجيش والشرطة فى عملية مشتركة
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