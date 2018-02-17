صور.. محافظ الأقصر يلتقى بالمستشار الثقافى الإيطالى لبحث التعاون المشترك





الأقصر- أحمد مرعى

ألتقى محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم، السبت، بالدكتور باولو ساباتينى المستشار الثقافى الإيطالى والمدير الأقليمى بقارتى أفريقيا وآسيا للمراكز الثقافية الإيطالية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين لتنشيط حركة السياحة الايطالية بمصر.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر على أهمية تفعيل اتفاقية التآخى بين الأقصر ومدينة تورينو الإيطالية فى المجال الثقافى والفنى عن طريق تنظيم مناسبات فنية وحفلات موسيقية لجلب مزيد من السياحة الإيطالية للأقصر، كما أكد على عمق العلاقات الإيطالية المصرية، وأنه يطمح فى مزيد من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فى محافظة الأقصر من الجانب الإيطالى.



محافظ الأقصر يلتقي بالمستشار الثقافي الإيطالي لبحث التعاون المشترك



صورة تذكارية للوف الايطالي مع المحافظ وابناء الاقصر