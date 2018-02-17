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صور.. عروض مسائية بالسوق السياحية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون

السبت، 17 فبراير 2018 07:18 م
صور.. عروض مسائية بالسوق السياحية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون جانب من فرق الفنون


أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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انطلقت مساء اليوم، السبت، عروض الديفيلة المسائى ضمن فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، فى دورته السادسة بمدينة أسوان، والذى بدء من أمام قصر ثقافه العقاد مرورا بالسوق السياحى حتى ميدان المحطة.

 

قدمت عروض الديفيلة، 17 فرقة فنية من الفرق الدولية والمحلية يمثلون دول "الأرجنتين واليونان وتونس والصين وأثيوبيا وتايلاند ونيجيريا والهند، والإسماعيلية للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، والوادى الجديد للفنون الشعبية، وفرقة التذوق الفنى بالإسكندرية، وفرقة شلاتين للفنون التلقائية، وتوشكى التلقائية، وأسوان للفنون الشعبية".

 

حضر الفعاليات المسائية، أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وأحمد الشافعى، مدير إدارة الخدمات الثقافية بالهيئة العام لقصور الثقافة.

 

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحت صباح اليوم، فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة، خلال الفترة من 17 حتى 20 فبراير الجارى، بعروض ديفيلة فى نهر النيل.

 

جانب من الفرق الفنون
جانب من الفرق الفنون

 

فرقة الهند
فرقة الهند

 

الفرق الفنية تقدم عروضها بالسوق السياحى
الفرق الفنية تقدم عروضها بالسوق السياحى

 

عروض محلية
عروض محلية

 

عروض التنورة
عروض التنورة

 

جانب من مرور الفرق بأسوان
جانب من مرور الفرق بأسوان

 

فرق إفريقيا
فرق إفريقيا

 

 
 

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