صور.. عروض مسائية بالسوق السياحية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون





أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

انطلقت مساء اليوم، السبت، عروض الديفيلة المسائى ضمن فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، فى دورته السادسة بمدينة أسوان، والذى بدء من أمام قصر ثقافه العقاد مرورا بالسوق السياحى حتى ميدان المحطة.

قدمت عروض الديفيلة، 17 فرقة فنية من الفرق الدولية والمحلية يمثلون دول "الأرجنتين واليونان وتونس والصين وأثيوبيا وتايلاند ونيجيريا والهند، والإسماعيلية للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، والوادى الجديد للفنون الشعبية، وفرقة التذوق الفنى بالإسكندرية، وفرقة شلاتين للفنون التلقائية، وتوشكى التلقائية، وأسوان للفنون الشعبية".

حضر الفعاليات المسائية، أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وأحمد الشافعى، مدير إدارة الخدمات الثقافية بالهيئة العام لقصور الثقافة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحت صباح اليوم، فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة، خلال الفترة من 17 حتى 20 فبراير الجارى، بعروض ديفيلة فى نهر النيل.