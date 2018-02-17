صور.. صينيون يزورون المعابد فى ثانى أيام "عام الكلب" لجلب الحظ للسنة الجديدة





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

يواصل الصينيون، اليوم السبت، احتفالهم باليوم الثانى من السنة القمرية الجديدة التى يطلقون عليها "عام الكلب"، حيث زار آلا المواطنين معبد لينجين فى مدينة هانجتشو، بمقاطعة تشجيانج، فى شرق الصين، حيث يلامس المحتفلين حائط المعبد لجلب الحظ للعام الجديد.

وفى السياق ذاته، تدفق آلاف المواطنين والسياح على جسر على البحيرة الغربية فى هانجتشو بمقاطعة تشجيانج، حيث يقضون اليوم الثانى من السنة القمرية الجديدة فى الهواء الطلق، وذلك وسط أجواء من الفرحة والبهجة التى تتخللها اطلاق كثيف للألعاب النارية لتزين السماء مع حلول المساء.

وتعد هذه المناسبة أهم وأكبر الأعياد التقليدية فى الصين التى تجرى له استعدادات ضخمة فى جميع أنحاء العالم، فلا تقتصر الصين على الاحتفالات والمهرجانات الداخلية فقط بل تنظم الجاليات الصينية حول العالم احتفالات هائلة بمناسبة بدء السنة الصينية الجديدة.

وتعتمد السنة الصينيَّة التقويمين القمرى والشمسى معاً، ويختلف موعد حلولها من سنةٍ إلى أخرى، لكنها تكون دائماً بين أواخر يناير ومنتصف فبراير، وهى عبارة عن دورةٍ من 12 سنة تحمل كلٌّ منها اسم حيوان من حيوانات الأبراج الصينيَّة.



ألعاب نارية احتفالًا بالسنة القمرية الجديدة فى الصين



احتفالات اليوم الثانى من السنة القمرية فى الصين



الآلاف يحتفلون بعام الكلب على جسر شرق الصين



احتفالات عام الكلب على بحيرة فى الصين



تكدس المحتفلين بالسنة الجديدة على جسر شرق الصين



توافد السياح على بحيرة شرق الصين للاحتفال بعام الكلب



الصينيون يحتفلون بثانى أيام عام الكلب



شوارع الصين مكتظة بالمواطنين احتفالًا بعام الكلب



ملامسة حائط معبد صينى لجلب الحظ للعام الجديد



الشرطة الصينية تؤمن احتفالات السنة القمرية الجديدة



طقوس دينية خلال احتفالات عام الكلب فى الصين



الألعاب النارية فى أيدى الصينيين احتفالًا بالسنة الجديدة



صلوات خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة



صينيون يؤدون طقوس دينية خاصة باحتفالات السنة الجديدة