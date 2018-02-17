صور.. صحفى ألمانى يغادر تركيا إلى برلين عقب إطلاق سراحه





اسطنبول (أ ف ب)

أطلقت تركيا، الجمعة سراح صحفى ألمانى تركى بعد قضائه عاما فى السجن بلا محاكمة، فى خطوة مفاجئة يمكن أن تساعد فى ترميم العلاقة بين أنقرة وبرلين التى ساءت كثيرا مؤخرا.

وكان دنيز يوجيل (44 عاما) مراسل دى فالت الالمانية قد اعتقل فى 14 فبراير 2017 بتهمة مساندة جماعات ارهابية، وفى يوم متسارع الاحداث، اطلقت السلطات التركية سراحه، بعد ان كان الادعاء العام قد قدّم لائحة بالاتهامات الموجهة اليه وطالب بسجنه 18 عاما، وبعد ساعات على الافراج عنه غادر يوجيل اسطنبول على متن طائرة حكومية المانية وفق مراسل فرانس برس دون ان تتضح وجهته.

وتتضمن اتهامات النيابة العامة ضد يوجيل "القيام بدعاية ارهابية" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعدائية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، لكن المفارقة أن المحكمة أمرت أيضا بإطلاق سراحه، ما يحتمل أن يسدل الستار على العقبة الاساسية فى أسوأ أزمة دبلوماسية بين حليفى الناتو.

وقال وزير الخارجية الألمانية سيجمار جابرييل، أن قرار المحكمة "غير مشروط"، ما يعنى أن بامكان يوجيل مغادرة البلاد، وشوهد يوجيل الذى بدا متعبا ولكن سعيدا خلال عودته إلى شقته فى اسطنبول فى منطقة بشيكطاش، بحسب مراسل فرانس برس.



الصحفى يركب طائرة متجهه إلى المانيا



طائرة تتجه بالصحفى المفرج عنه إلى المانيا



الصحفي الألماني التركي دينيز يوسيل يغادر منزله في اسطنبول