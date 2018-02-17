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السبت، 17 فبراير 2018 10:00 ص
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صور.. ذعر بين المكسيكيين فى الشوارع بعد زلزال عنيف ضرب جنوب البلاد

السبت، 17 فبراير 2018 05:53 ص
صور.. ذعر بين المكسيكيين فى الشوارع بعد زلزال عنيف ضرب جنوب البلاد سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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سادت حالة من الذعر بين المكسيكيين عقب الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد، وهز زلزال بلغت قوته 7.5 درجة جنوب المكسيك، الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المبانى عبر العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن مركز الزلزال كان قريبا من ساحل المحيط الهادى فى ولاية واهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترا .

ومازالت المنطقة تعانى من آثار زلزال أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق فى سبتمبر، وقالت هيئة الحماية المدنية فى واهاكا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار.
 
وتمايلت المبانى الشاهقة فى مكسيكو سيتى لأكثر من دقيقة فى الوقت الذى دوت فيه أصوات أجهزة الإنذار من الزلازل عبر المدينة وشعر الناس فى مناطق بعيدة جدا مثل جواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.
 
وعرض التلفزيون مشاهد لآلاف الناس فى الشوارع فى قلب المدينة حيث كانت حشود قد تجمعت للاحتلال برأس السنة الصينية الجديدة.
 
 
 
 
إحدى المصابات تتلقى الرعاية الطبية
إحدى المصابات تتلقى الرعاية الطبية

الخوف والهلع فى قلوب المكسيكيين عقب الزلزال العنيف
الخوف والهلع فى قلوب المكسيكيين عقب الزلزال العنيف

المئات فى الشوارع خوفا من الزلزال
المئات فى الشوارع خوفا من الزلزال

انتشار المكسيكيون فى الشوارع
انتشار المكسيكيون فى الشوارع

انتشار المكسيكيون فى الشواره عقب الزلزال
انتشار المكسيكيون فى الشواره عقب الزلزال

حالة من الذعر بين السيدات
حالة من الذعر بين السيدات

حالة من الذعر
حالة من الذعر

رجل يحضن زوجته بعد خوفها من الزلزال
رجل يحضن زوجته بعد خوفها من الزلزال

سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال
سيدة تتلقى الرعاية الطبية عقب الزلزال

سيدة تقف وسط الشارع باطفالها
سيدة تقف وسط الشارع باطفالها

عدد من المكسيكيين يتلقون الرعاية الطبية
عدد من المكسيكيين يتلقون الرعاية الطبية

 


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