صور.. ذعر بين المكسيكيين فى الشوارع بعد زلزال عنيف ضرب جنوب البلاد





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

سادت حالة من الذعر بين المكسيكيين عقب الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد، وهز زلزال بلغت قوته 7.5 درجة جنوب المكسيك، الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المبانى عبر العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن مركز الزلزال كان قريبا من ساحل المحيط الهادى فى ولاية واهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترا .

ومازالت المنطقة تعانى من آثار زلزال أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق فى سبتمبر، وقالت هيئة الحماية المدنية فى واهاكا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار.

وتمايلت المبانى الشاهقة فى مكسيكو سيتى لأكثر من دقيقة فى الوقت الذى دوت فيه أصوات أجهزة الإنذار من الزلازل عبر المدينة وشعر الناس فى مناطق بعيدة جدا مثل جواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.

وعرض التلفزيون مشاهد لآلاف الناس فى الشوارع فى قلب المدينة حيث كانت حشود قد تجمعت للاحتلال برأس السنة الصينية الجديدة.