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السبت، 17 فبراير 2018 10:02 ص
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صور.. ترامب يزور مصابى حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا

السبت، 17 فبراير 2018 05:13 ص
صور.. ترامب يزور مصابى حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا ترامب يزور مصابى حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا


بومبانو سيتى (أ ف ب)
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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الجمعة، ألى أحد مستشفيات بومبانو بيتش بولاية فلوريدا للقاء الأشخاص الذين أصيبوا الاربعاء من جراء اطلاق النار داخل مدرسة مارجورى ستونيمان دوغلاس الثانوية الواقعة بمدينة باركلاند.

والرئيس الذى رافقته زوجته ميلانيا ترامب، توجه إلى مستشفى بروارد هيلث حيث يتلقى عدد من الجرحى علاجا جراء عملية اطلاق النار التى اودت ايضا بحياة 17 شخصا،ومن المقرر ان يتوجه ترامب الى مقره فى مارالاغو من اجل قضاء عطلة نهاية الاسبوع.

وقال الرئيس الأمريكى فى تصريح مقتضب من المستشفى "ان عمل الاطباء والممرضات والمستشفى والمسعفين وقوات الامن مذهل. إنّ السرعة التى نقلوا فيها الضحايا الى المستشفى كانت قياسية".

وفى وقت سابق كتب ترامب فى تغريدة "سازور فلوريدا اليوم (الجمعة) للقاء أناس هم بين الاكثر شجاعة على الارض، لكن دمرت حياتهم تماما".

واضاف ترامب "اعمل ايضا مع الكونجرس على عدة جبهات". وكان قال صباح الخميس انه يرغب فى تحسين ادارة وضع من يعانون مشكلات ذهنية ونفسية وايضا امن المؤسسات التعليمية لكنه لم يشر البتة الى ملف الاسلحة النارية.

وتثير كل حادثة اطلاق نار فى الولايات المتحدة النقاش حول التشريعات الخاصة بالاسلحة التى يضمن حيازتها الدستور. وكان نيكولا كروز (19 عاما) اطلق النار داخل مدرسة ثانوية كان هو واحدا من طلابها، من بندقية هجومية اشتراها بشكل قانونى فى فبراير 2017 وقتل 17 شخصا واصاب بجروح 15 آخرين.

ترامب وزوجته داخل مستشفى بومبانو بيتش بولاية فلوريدا
ترامب وزوجته داخل مستشفى بومبانو بيتش بولاية فلوريدا

 

ترامب يصافح أحد الأطباء داخل المستشفى
ترامب يصافح أحد الأطباء داخل المستشفى

 

ترامب وزوجته يزوران المصابين فى حادث إطلاق النار
ترامب وزوجته يزوران المصابين فى حادث إطلاق النار

 

ترامب داخل المستشفى
ترامب داخل المستشفى

 


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ولاية فلوريدا

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