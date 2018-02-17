صور.. تجدد المظاهرات فى هندوراس الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز





كتب محمود رضا الزاملى – تصوير رويترز

تجددت المظاهرات وأعمال العنف فى هندوراس، إثر قيام متظاهرين بقطع الطرقات فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

أفادت تقارير محلية فى هندوراس، بقطع عددا من المتظاهرين العديد من الطرق الرئيسية واشعلوا النيران فى اطارات السيارات للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى، وفاز بها الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، أن قوات الشرطة، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما قامت بإزالة حواجز الطرق المصنوعة من الإطارات المحترقة والتى قام المحتجون بوضعها فى جميع أنحاء البلاد.



المتظاهرون يقطعون إحدى الطرق



جانب من المظاهرات فى هندوراس