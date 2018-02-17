صور.. بائع "نبق" يخطف طفلا ويضعه على العربة الكارو والأهالى يضبطونه





أسيوط ـ محمود عجمى

خطف بائع "نبق" طفلا لم يتجاوز عمره الـ 3 سنوات؛ أثناء تجوله فى شوارع مركز الغنايم التابع لمحافظة أسيوط، ووضعه على عربة "كارو" وفر هاربا به.

الطفل "على حمام" يخرج كعادته كل يوم برفقة شقيقة الأكبر للتوجه إلى حضانة بقرية العزايزة، و لكنه لم يدرك أن أمراً غريباً قد يحدث خلال انتظاره خارج الحضانة لحين خروج شقيقة من المدرسة المجاورة له ليصطحبه إلى العودة للمنزل .. لحظات يقترب منه بائع "النبق" ويبدأ فى خداع الطفل بإعطائه كيسا من النبق لكى يستطيع الإمساك به ووضع على عربة "الكارو" والفرار به سريعا قبل اكتشاف أمره.

وأثناء سير بائع النبق فى شوارع الغنايم فى محاولة الهروب بالطفل يقترب منه أحد الأشخاص ليسأله عن الطفل الذى بحوزته وهل هو ابنه بعد شكه فى ثياب الطفل وثياب بائع النبق.. لتظهر على البائع علامات التوتر والقلق، وهو ما استدعى أهالى فى الإمساك به وعدم تركه والاتصال بمركز شرطة الغنايم لحين الوصول والتحقق من الأمر.

بداية القصة، عقب تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تلقى النقيب محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم بلاغا من أهالى قرية العزايزة ـ دائرة المركز بضبطهم بائع متجول يستقل عربة كارو حال اصطحابه طفلا من أبناء القرية على عربته إلى خارج القرية .

وبالانتقال والفحص، وتم التقابل مع المبلغ " ع. ع. ش" 41 عاما، موظف مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال تواجده بجوار حضانة الجمعية الشرعية بذات الناحية تلاحظ له اصطحاب بائع متجول لطفل ومحاولة الأخير الفرار حال سؤاله عن سبب اصطحابه الطفل معه وتمكن الأهالى من ضبطه.

وتبين أن الطفل يدعى" على. ح" يبلغ من العمر3 سنوات ومقيم بذات الناحية، وأن المتهم يدعى"م. م. م" بائع متجول ومقيم الغنايم شرق ـ دائرة المركز وبمواجهة المتهم، أقر بمحاولته اصطحاب الطفل إلى منزله لتبنيه وتربيته، لعدم إنجابه طفلا ذكر ولم يرزق سوى بالإناث .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت نيابة الغنايم، حبس بائع متجول 15 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفل واصطحابه إلى منزله لتبنيه وتربيته.