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صور.. انطلاق ماراثون الكعب العالى فى مدريد للرجال فقط

السبت، 17 فبراير 2018 06:00 ص
صور.. انطلاق ماراثون الكعب العالى فى مدريد للرجال فقط انطلاق ماراثون الكعب العالى فى مدريد


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أرتدى عشرات الرجال، الذين يتزينون بملابس تنكرية بألوان زاهية بأنواعا وأشكالا مختلفة من الأحذية ذات الكعب العالى من أجل المشاركة فى مسابقة ماراثون الكعب العالى فى مدريد.

واستخدم المتسابقون شرائط لاصقة لتثبيت الأحذية فى أقدامهم قبل بدء السباق فى شارع مزدحم فى حى تشويكا بالمدينة وسط تشجيع الحضور وهتافهم، وتقام المسابقة - المقصورة على الرجال فقط - خلال احتفالات كرنفاق الكعب العالى فى مدريد، وتجذب متسابقين من خارج البلاد.

ارتداء ملابس زاهية
ارتداء ملابس زاهية

 

القفز بالكعب العالى فى اسبانيا
القفز بالكعب العالى فى اسبانيا

 

جانب من كرنفال الكعب العالى للرجال
جانب من كرنفال الكعب العالى للرجال

 

رجال تجتاز حواجز حديدية بالكعب العالى
رجال تجتاز حواجز حديدية بالكعب العالى

 

رجال يتنكرون فى زى نساء فى اسبانيا
رجال يتنكرون فى زى نساء فى اسبانيا

 

رجل يرتدى فستان ويقفذ بالكعب العالى
رجل يرتدى فستان ويقفذ بالكعب العالى

 

رجل يرتدى كعب عالى
رجل يرتدى كعب عالى

 

رجل يرتدى ملابس غريبة
رجل يرتدى ملابس غريبة

 

رجل يرتدى ملابس مختلفة ويدهن وجهه بالكريم
رجل يرتدى ملابس مختلفة ويدهن وجهه بالكريم

 

عدد من الرجال يرتدون الكعب العالى
عدد من الرجال يرتدون الكعب العالى

 

كرنفال ارتداء الكعب العالى فى اسبانيا
كرنفال ارتداء الكعب العالى فى اسبانيا

 

كرنفال الكعب العالى فى اسبانيا
كرنفال الكعب العالى فى اسبانيا

 

 


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