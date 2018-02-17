صور.. انطلاق ماراثون الكعب العالى فى مدريد للرجال فقط





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أرتدى عشرات الرجال، الذين يتزينون بملابس تنكرية بألوان زاهية بأنواعا وأشكالا مختلفة من الأحذية ذات الكعب العالى من أجل المشاركة فى مسابقة ماراثون الكعب العالى فى مدريد.

واستخدم المتسابقون شرائط لاصقة لتثبيت الأحذية فى أقدامهم قبل بدء السباق فى شارع مزدحم فى حى تشويكا بالمدينة وسط تشجيع الحضور وهتافهم، وتقام المسابقة - المقصورة على الرجال فقط - خلال احتفالات كرنفاق الكعب العالى فى مدريد، وتجذب متسابقين من خارج البلاد.



ارتداء ملابس زاهية



القفز بالكعب العالى فى اسبانيا



جانب من كرنفال الكعب العالى للرجال



رجال تجتاز حواجز حديدية بالكعب العالى



رجال يتنكرون فى زى نساء فى اسبانيا



رجل يرتدى فستان ويقفذ بالكعب العالى



رجل يرتدى كعب عالى



رجل يرتدى ملابس غريبة



رجل يرتدى ملابس مختلفة ويدهن وجهه بالكريم



عدد من الرجال يرتدون الكعب العالى



كرنفال ارتداء الكعب العالى فى اسبانيا