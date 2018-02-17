صور.. الشرطة المكسيكية تحاصر العصابات الإجرامية وتلقى القبض على 60 شخصا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شنت القوات الخاصة فى المكسيك هجوما ضد العصابات المسلحة فى ولاية سينوالوا وألقت القبض على 60 شخصا خلال العملية العسكرية،

شهدت شوارع المكسيك، خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين عصابات المخدرات، وذلك فى حى فيفويروا روفو بميناء مدينة أكابولكو، ولاية جيريرو، ورفع بعض المواطنين جثث النساء الاتى فقدوا مصرعهم على رصيف الشارع ونقلهم فى سيارات الإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام بمقتل امرأتين وإصابة أخرين خلال الهجوم.



أحد الجنود يحمل مدفع رشاش



الشرطة المكسيكية تطهر ولاية سينوالوا



آليات عسكرية تحاول تطهير الولاية



تدفق العشرات من أفراد الشرطة



جندى يحمل أسلحة فى شوارع الولاية