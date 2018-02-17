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السبت، 17 فبراير 2018 10:01 ص
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صور.. الشرطة المكسيكية تحاصر العصابات الإجرامية وتلقى القبض على 60 شخصا

السبت، 17 فبراير 2018 06:47 ص
صور.. الشرطة المكسيكية تحاصر العصابات الإجرامية وتلقى القبض على 60 شخصا الشرطة المكسيكية تطهر ولاية سينوالوا


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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شنت القوات الخاصة فى المكسيك هجوما ضد العصابات المسلحة فى ولاية سينوالوا وألقت القبض على 60 شخصا خلال العملية العسكرية،

شهدت شوارع المكسيك، خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين عصابات المخدرات، وذلك فى حى فيفويروا روفو بميناء مدينة أكابولكو، ولاية جيريرو، ورفع بعض المواطنين جثث النساء الاتى فقدوا مصرعهم على رصيف الشارع ونقلهم فى سيارات الإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام بمقتل امرأتين وإصابة أخرين خلال الهجوم.

أحد الجنود يحمل مدفع رشاش
أحد الجنود يحمل مدفع رشاش

 

الشرطة المكسيكية تطهر ولاية سينوالوا
الشرطة المكسيكية تطهر ولاية سينوالوا

 

آليات عسكرية تحاول تطهير الولاية
آليات عسكرية تحاول تطهير الولاية

 

تدفق العشرات من أفراد الشرطة
تدفق العشرات من أفراد الشرطة

 

جندى يحمل أسلحة فى شوارع الولاية
جندى يحمل أسلحة فى شوارع الولاية

 

عشرات السيارات فى المسكيك
عشرات السيارات فى المسكيك

 


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