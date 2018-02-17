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السبت، 17 فبراير 2018 10:00 م
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صور.. البابا فرنسيس: إضفاء صفة القديس على البابا بولس السادس هذا العام

السبت، 17 فبراير 2018 06:40 م
صور.. البابا فرنسيس: إضفاء صفة القديس على البابا بولس السادس هذا العام البابا فرانسيس يلتقي الفخري البابا بنديكت السادس عشر


مدينة الفاتيكان (رويترز)
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قرر البابا فرنسيس إضفاء صفة القديس هذا العام على البابا الراحل بولس السادس، الذى قاد الكنيسة الكاثوليكية فى الستينيات والسبعينيات خلال أحد أكثر المراحل اضطرابا فى تاريخها الحديث.

وأعلن البابا فرنسيس قراره يوم الخميس، خلال اجتماع مغلق مع قساوسة روما، ونشر الفاتيكان نص الحوارات التى جرت خلال الاجتماع اليوم السبت.

ولدى إعلانه الأمر يوم الخميس مزح البابا قائلا إنه والبابا السابق بنديكت السادس عشر الذى استقال فى 2013 ويبلغ الآن من العمر 90 عاما "فى قائمة الانتظار".

ويعرف عن البابا بولس السادس، واسمه الأصلى جيوفانى باتيستا مونتيني، تأصيله لحظر الكنيسة لتنظيم النسل بطرق غير طبيعية فى عام 1968.

وتم تطويب البابا بولس السادس فى 2014 بعد أن نسب له الفضل فى أول معجزة. وأقرت لجنة اللاهوت والطب فى الفاتيكان هذا الشهر نسب فضل معجزة ثانية له.

وتقول تعاليم الكنيسة إن الله ينفذ معجزاته لكن القديسين يتشفعون لدية نيابة عن الناس.

البابا خلال اجتماع مغلق مع قساوسة روما
البابا خلال اجتماع مغلق مع قساوسة روما

 

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 

لقاء البابا بالقساوسة
لقاء البابا بالقساوسة

 


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