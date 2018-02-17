صور.. أهالى وادى الصعايدة بأسوان: ننتظر تنفيذ مشروع التنمية المستدامة





أسوان – صلاح المسن

تواجه قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو، مشكلات عدة، فى مختلف المرافق والخدمات الأساسية بجانب مشاكل المزارعين.

وكان أعلن وفد منظمة الإيفاد الدولية، أثناء زيارته لمحافظة أسوان مؤخراً عن تنفيذ مشروع التنمية المستدامة بقرى وادى النقرة وبقرى وادى الصعايدة حيث تنفذ المشروع وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة أسوان وبتمويل من منظمة الإيفاد التابعة للأمم المتحدة، لاستكمال إنشاء المدارس ومراكز الشباب والعيادات الصحية وأيضاً تنفيذ أنشطة مدرة للدخل للمرأة، علاوة على إنشاء وحدة إنتاجية لتقطير النباتات الطبية والعطرية بوادى النقرة لإنتاج مستخلصات هذه النباتات وتصديرها للخارج بجودة عالية بعد نجاح زراعتها وتحقيق إنتاجية عالية منها، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الزراعية المختلفة.

حيث من المقرر من أن يشمل مشروع الايفاد مختلف المجالات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المنتفعين والمزارعين بالقرى المستهدفة فى 11 قرية بوادى النقرة ووادى الصعايدة من خلال تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ودعم الخدمات الأساسية ولاسيما التعليم والصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن الاهتمام بمشروعات تنمية المرأة.

وأكد عدد من مزارعى وادى الصعايدة ووادى النقرة لـ"اليوم السابع" أنهم ينتظرون تحقق أهداف مشروع الإيفاد بقرى الخريجين المستهدفة، خاصة مع تراكم المشكلات بقرى شباب الخريجين الستة بوادى الصعايدة.

فى نفس السياق قال المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمراقبة مصر العليا للتنمية والتعاون منطقة وادى الصعايدة ووادى النقرة وأبو سمبل ل"اليوم السابع"، أن وادى الصعايدة يضم حوالى 4ألاف منتفع وأسرهم بما يقارب على ال40الف نسمة وأنه يوجد حوالى 17 ألف فدان قمح بقرى وادى الصعايدة وقرى وادى النقرة، و4 آلاف فدان مزروعة بأشجار المانجو بقرى وادى الصعايدة علاوة على باقى المحاصيل الزراعية مثل الخضروات والفاكهة.و المحاصيل التى يشتهر بزراعتها وادى الصعايدة مثل محصول الكركدية والحناء.

وأضاف أن الحكومة تبذل قصور جهودها لدعم الزراعة والمزارعين حيث تم توفير مبلغ 72مليون جنيه منحة لوزارة الرى لتأهيل وترميم الترعة الرئيسية، بمنطقة وادى الصعايدة منذ شهر تقريباً. وتم طرحها وسوف يتم تنفيذها.

وأكد أن منظمة الإيفاد الدولية بدأت مجموعة من المشاريع الخدمية ومنها إنشاء مستوصفات ومراكز شباب ومدارس، بمنطقة وادى الصعايدة ووادى النقرة. كما قامت منظمة الإيفاد بتوزيع نحو30 بطة مسكوفى عمر شهر وجوالين علف للسيدات المقيمات بقرية السماحة بمشروع وادى الصعايدة حيث تم التوزيع على مائة سيدة كدفعة أولى.

وأضاف أن مشكلة تسهيل مياه الشرب للمواطنين، من أهم المشاكل الجماهيرية التى يسعون جاهدين لحلها، مؤكداُ على أنه تم عرض تطوير مرشحات مياه الشرب بقرى وادى الصعايدة على منظمة الإيفاد الدولية حيث وعدوا بإجراء عملية رفع كفاءة لهذه المرشحات. وأشار المهندس حمدى الكاشف إلى أن تكلفة مد خط مياه شرب من نهر النيل مباشرة لقرى وادى الصعايدة تقدر بنحو 90 مليون جنيه.



قرى وادى الصعايدة



مشروع قرى الخريجين



قرى شباب الخريجين



قرية الشهامة



مطالب بتطوير البنية التحتية