صور.. أهالى قرى دمياط يشكون من توقف أعمال الرصف وسوء حالة الطرق





دمياط-معتز الشربينى

مازالت شكوى عدد من أبناء قرى ومدن محافظة دمياط لا تنقطع بسبب سوء حالة العديد من الطرق سواء الرئيسية أو الداخلية وخاصة بالقرى والمراكز نتيجة تأخر أعمال الرصف والسبب دائما هو عدم استكمال باقى المرافق العامة.

يقول هانى أبو جلالة موظف قام وفد من أهالى قرية العنانية بمقابلة الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط مطالبين برصف شوارع القرية وتم الحصول على وعد برصف منطقة أرض المعارض بطريق العنانية والبدء فى تنفيذ الرصف بالخرسانة ولكن لم يتم تنفيذ أى شىء حتى الآن.

وأضاف أن أهالى القرية يطالبون برصف المنطقة أمام مدرسة الشهيد فرحات بعزبة البط ومدرسة مسعد الباز الإعدادية لتكون ممهدة للطلاب والمدرسين والأهالى.

وطالب أحمد السيد من أبناء منطقة عوض الصياد بمدينة دمياط بالنظر إلى شارع مدرسة عوض الصياد المتهالك بفعل الحفر المستمر من قبل شركات الغاز والمياه والصرف، وأضاف بأن هذا الشارع حيوى وبه مدرستين ابتدائى وثانوى ويصعب سير السيارات والمارة به لكثرة المناطق المحفورة وخاصة في أوقات المطر والشتاء الغزير.

كما شكى محمد البدرانى مدرس من سوء حالة الطرق داخل قرية شط جريبه التى لا تبعد سوى عدة كيلو مترات عن مدينة دمياط، وطالب بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لأنه السبب فى تعطل رصف شوارع القرية.

و طالب محمد الجمال من أبناء مدينة ميت أبو غالب برصف منطقة الفنطاس بميت أبو غالب مشيرا إلى أن المنطقة محرومة من الصرف الصحى والغاز وقام أهالى المدينة بإرسال عدة شكوى مطالبين بتنفيذ أعمال الصرف الصحى حتى يمكن تنفيذ رصف الشوارع.

يأتي ذلك فى الوقت الذى صرح فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لليوم السابع إنه جار استكمال أعمال الرصف تباعا بقرى الشعراء والعنانية ، السنانية ، غيط النصارى ، الخياطة فى ( طبل والرطمة وشط جريبة ) ،الشيخ ضرغام والسيالة.

و أضاف أنه سيتم البدء فى أعمال الرصف بقرى البستان وعزب النهضة وأولاد حمام وذلك بعد الانتهاء من توصيل المرافق مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للرصف متوفرة بالفعل للبدء فورا فى أعمال رد الشىء لأصله بمجرد استكمال جميع المرافق بتلك القرى.

توقف أعمال الرصف

سوء حالة الطرق