شعبة الأدوات المنزلية: توقعات بإنخفاض الأسعار بنسبة 5% بعد خفض الفائدة





كتب : حسام الشقويرى

توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، انخفاض أسعار المنتجات بالأسواق بنسبة لا تقل عن 5% خلال الـ3 شهور القادمة، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1%، الأمرالذى سينعكس بالإيجاب على أداء السوق المصرية، بعد فترة من الإنكماش صاحبها ارتفاع فى معدلات الركود.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن نسبة خفض سعر الفائدة غير كافى فى المرحلة الحالية، وانه لابد من الوصول لمعدلات اقل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصل خفض سعر الفائدة ل 10% بنهاية العام الحالى 2018، خاصة أن سعر فائدة الإقراض يصل لـ24% فى الوقت الحالى، مما يزيد من سعر التكلفة ويؤدى لرفع الأسعار.

وقال هلال: "أن البنوك سحبت السيولة النقدية بقيمة لا تقل عن 700 مليار جنيه، بعد رفع أسعار فائدة الشهادات لـ20%، ولذلك يجب النظر مرة ثانية فى هذه العوائد المرتفعة والتى تسببت فى حالة من الركود بالأسواق، ولجوء أصحاب رؤوس الاموال للاستثمار فى هذه الشهادات لإرتفاع عوائدها مقارنة بالإستثمار فى انشطة تجارية أو صناعية وبدون اى مخاطر، وعلى البنوك أن تقوم بتمويل المشروعات الـstart up" "، وأن تضمن التمويل وتتحمل جزء من المخاطر مع المستثمرين لإنجاح النهضة الصناعية المرجو الوصول إليها، وأن تتحمل جزءًا من المخاطرة فى تمويل المشروعات الانتاجية، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق الأرباح من خلال قروض استهلاكية فقط وشراء سندات وتحويل البنك إلى خزانة لتحقيق ربح سريع لا يعود على التنمية الصناعية بشئ.

وكان البنك المركزى المصرى، قد قال إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها امس الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليصبح 18.25%.