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شروط الحصول على "باكية" فى سوق الباعة الجائلين بالقوصية بأسيوط × 7 معلومات

السبت، 17 فبراير 2018 02:00 ص
شروط الحصول على "باكية" فى سوق الباعة الجائلين بالقوصية بأسيوط × 7 معلومات باكيات - صورة أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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حددت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط عدد من الشروط لمن يرغب فى التقدم للحصول على "باكية" بالسوق الجديد للباعة الجائلين؛ وذلك بناء على قرار محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى فى تحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة.

 

ينشر "اليوم السابع"، الشروط الواجب توافرها فى للحصول على باكيات فى سوق الباعة الجائلين بالقوصية.

1- أن يكون من الباعة المتواجدين بميدان المركز الصحى "رعاية الطفل سابقا".

2- أن يكون بالغ سن الرشد ويحمل بطاقة رقم قومى لتحمله المسئولية المدنية والجنائية.

3- أن يكون من المقيمين بمدينة القوصية.

4- تقتصر الباكية على احد الأفراد المتواجدين بمحيط المركز الصحى ولا يجوز للبائع أن يستحوذ على أكثر من باكية.

5- يتعهد البائع بالمحافظة على الباكية وصيانتها وعدم إجراء أى تعديل إلا عن طريق موافقة الوحدة المحلية والمحافظة عليها ونظافتها.

6- يتعهد البائع بسداد الإيجار المتفقد عليه فى أول يوم من كل شهر وفى حالة تأخره عن السداد يتم تحصيل المبلغ بالطريق القانونى وسحب الباكية منه وتسليمها لشخص آخر تنطبق عليه الشروط.

7- يلتزم البائع بما جاء بقانون إشغالات الطريق وعدم مخالفته وفى حالة المخالفة يتحمل المسئولية القانونية .

 

 


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