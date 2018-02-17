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سقوط 6 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 17 فبراير 2018 04:46 م
سقوط 6 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على6 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ال"30 عاما عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد وبحوزته 6 لفافات من مخدر البانجو وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عيد.س.ر"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "زكريا.م.ع"37 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته 19 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى 5500 جنيه وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.إ"19 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 15 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 40 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 150 جراما و5 قطع من خدر الحشيش وزنت حوالى 35 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع"45 عاما عاطل ومقيم المناخ بورسعيد وبحوزته 70 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع،الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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