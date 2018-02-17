سقوط 5 قتلى فى كمين لمتمردين بالكونغو الديموقراطية





غوما (أ ف ب)

أعلن مسئولون مقتل 5 أشخاص السبت فى كمين يشتبه بأن متمردين اوغنديين إسلاميين نفذوه فى منطقة بينى بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال المسئول المحلى ليون باهونجاكو إن جماعة "تحالف القوات الديموقرطية" تقف خلف الهجوم الذى أسفر عن مقتل 3 نساء ورجلين وإصابة 8 أشخاص على الطريق بين بلدتى إرينجيتى وأويشا فى إقليم شمال كيفو.

وبدأت القوات الحكومية الشهر الماضى عملية فى بينى ضد تحالف القوات الديموقراطية التى تعد واحدة بين عدة مجموعات مسلحة تسيطر على اراض فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تحارب من أجل السيطرة على موارد المنطقة الغنية بالمعادن.