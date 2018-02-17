سقوط مسجل خطر بحوزته 100 جرام هيروين قبل ترويجها فى الزاوية الحمراء

سقوط مسجل خطر بحوزته 100 جرام هيروين قبل ترويجها فى الزاوية الحمراءالسبت، 17 فبراير 2018 11:46 م
هيروين- أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها فى الزاوية الحمراء، وحرروا له المحضر اللازم، وأحالوه للنيابة العامة.
كانت البداية بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء معلومات باتجار "محمد.ص" وشهرته"الصعيدى"- 37 سنة عاطل ومسجل خطر - فى المواد المخدرة، بمعاونة شخص آخر.
أكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث الزاوية الحمراء، من ضبط المتهم أثناء ترويج المواد المخدرة، وبحوزته 100 جرام هيروين، و200 جنيه. وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعه، فتحرر له المحضر اللازم ، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة.
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