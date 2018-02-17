سفر وعودة 855 مصريا وليبيا و70 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة





مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 855 مصريا وليبيا و 70 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 749 إلى الجانب الليبي، بينهم 72 مصريا و677 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 106 بينهم 94 سبقا مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 12 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 384 ألفا و126 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 70 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.