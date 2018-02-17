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سعر اليورو اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 17 فبراير 2018 03:57 م
سعر اليورو اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة الأوروبية يورو - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 17-2- 2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، بالغا 21.91 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع  فى آخر تحديثات البنك الأهلى.


وفيما يلى سعر العملة الاوروبية بمختلف البنوك وفقا لأخر تحديثاتها..

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم


سعر اليورو فى البنك المركزى

22.01 جنيه للشراء

22.15 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.91 جنيه للشراء

21.14 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

21.88 جنيه للشراء

22.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.91 جنيه للشراء

 22.14 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.91 جنيه للشراء

22.14 جنيه للبيع


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.89 جنيه للشراء

22.12 جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

 ميركل تشترط "توازن منصف" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يجب أن يحقق توازنا يضمن انفصالا واضحا لبريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة بينما تُبقى بريطانيا أيضا على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الموحدة.

 

وقالت ميركل: "فى النهاية هناك حاجة إلى توازن منصف للانفصال، من السوق الموحدة على سبيل المثال، وعلى الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة جدا. يمكن تحقيق هذا والدول السبع والعشرون (الأعضاء بالاتحاد الأوروبى) يجب أن تضمن أن العلاقة وثيقة بقدر الإمكان لكن هناك اختلافا عن العضوية (فى الاتحاد الأوروبى).


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