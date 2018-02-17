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سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة السعودية

السبت، 17 فبراير 2018 04:01 م
سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 17-2-2018، بالتزامن مع ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، والبالغة 4.69 جنيه للشراء، و 4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.7057 جنيه للشراء

4.7325 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم


السعودية تحدد 250 ريال قيمة تسجيل عقود الإيجارات السكنية

كشف الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطى، عن أن المقابل المالى لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية فى شبكة "إيجار" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل حدد بمبلغ 250 ريالا للإيجار السكنى و400 ريال للتجارى يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التى من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر. مفيدا أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين.

 

وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، وحول آلية دعم المتعثر، قال إنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة فى جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هى مستحقة الدعم أم لا. مفيدا أن أحد خيارات النظام الدفع الشهرى للإيجار والذى يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.


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