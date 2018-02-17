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سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 17 فبراير 2018 11:25 ص
سعر الدولار اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17-2-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى المصرفية، مسجلا  17.6 جنيه للشراء و17.7  جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقاً لأخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.6476 جنيه للشراء

 17.7476 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.58   جنيه للشراء

17.68   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.6 جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65  جنيه للشراء

17.75  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.64  جنيه للشراء

17.74  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.63 جنيه للشراء

 17.73 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

6.7 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا عام 2017

 

قال نيكولاى أسلانوف الممثل التجارى الروسى بالقاهرة إن قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا تخطت 6.7 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 62 % بالمقارنة بعام 2016 من بينها 6.2مليار دولار صادرات روسية لمصر بينما الصادرات المصرية لروسيا بلغت 505 ملايين دولار، وذلك طبقا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسي.. مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق فى العلاقات التجارية بين البلدين.

 

وأضاف أسلانوف - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الصادرات الروسية لمصر تتضمن القمح بقيمة 1.435 مليار دولار وتمثل 23 % من إجمالى الصادرات لمصر والمعادن بقيمة 703 ملايين دولار (11%) والغاز والبترول بقيمة 407 ملايين دولار (7%)، بينما الصادرات المصرية لروسيا تشمل الفاكهة بقيمة 209 ملايين دولار (41%) والخضروات بقيمة 180 مليون دولار (36%) والملابس بقيمة 37 مليون دولار (7%).

 

 

 

 

 

 


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