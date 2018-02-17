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السبت، 17 فبراير 2018 09:54 ص
خالد صلاح
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سعد الحريرى يستعرض مع عمرو موسى الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة

السبت، 17 فبراير 2018 01:00 ص
سعد الحريرى يستعرض مع عمرو موسى الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى


بيروت أ ش أ
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، خلال لقائه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة العربية.

ثم استقبل الحريرى وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى فى حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

النحاس باشا

ياسعد بيك...

... ماتضيعش وقتك وسمعتك مع عمرو موسى....

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