سعد الحريرى يستعرض مع عمرو موسى الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة

سعد الحريرى يستعرض مع عمرو موسى الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقةالسبت، 17 فبراير 2018 01:00 ص
سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
بيروت أ ش أ
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، خلال لقائه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة العربية.
ثم استقبل الحريرى وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى فى حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
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عدد الردود 0
بواسطة:
النحاس باشا
ياسعد بيك...
... ماتضيعش وقتك وسمعتك مع عمرو موسى....