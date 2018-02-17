سعد الحريرى يستعرض مع عمرو موسى الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة





بيروت أ ش أ

استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، خلال لقائه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، الأوضاع فى لبنان والتطورات فى المنطقة العربية.

ثم استقبل الحريرى وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البرى فى حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.