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سباك يعتدى بالضرب المبرح على ابنه الرضيع لكثرة بكاؤه فى البساتبن

السبت، 17 فبراير 2018 08:22 م
سباك يعتدى بالضرب المبرح على ابنه الرضيع لكثرة بكاؤه فى البساتبن النيابة حبست المتهم


كتب على عبد الرحمن
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قرر المستشار عمر الصغير، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، حبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وذلك فى اتهامه بضرب ابنه الرضيع ضربا مبرحا بسبب كثرة بكاؤه.

 

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، من "س.ر" عاملة بوفيه بشركة ملابس، تتهم فيه زوجها "م.م" سباك، بالاعتداء على نجلها الرضيع البالغ من العمر 7 أشهر بسبب كثرة بكاؤه، محدثا به كدمات فى جسده كله واحمرار أسفل عينيه.

 

وبإجراء التحريات والتكثيف الأمنى، تمكنت قوة من مباحث القسم برئاسة المقدم على فيصل، رئيس المباحث، والرائد أحمد مصلح معاون أول المباحث، من ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة للتولى التحقيق.

 

وأمام المستشار عمر الصغير، وكيل النيابة، أكدت المبلغة أن زوجها دائم الاعتداء على نجلها الرضيع منذ ولادته بسبب كثرة بكاؤه، مؤكدة أنه دائم تعاطى المخدرات.

 

وأمر وكيل النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المخدرات وعرض الطفل على الطب الشرعى.

 


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