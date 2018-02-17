زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب بريطانيا

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب بريطانياالسبت، 17 فبراير 2018 05:36 م
مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب بريطانيا، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية، دون مزيد من التفاصيل.
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