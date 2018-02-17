رياح شديدة وأمطار خفيفة تضرب شمال سيناء





أ ش أ

تعرضت محافظة شمال سيناء منتصف الليلة وحتى الآن لموجة برد ورياح شديدة، مصحوبة بأمطار خفيفة ومتقطعة.

وتتابع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تطورات الظروف الجوية خشية سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات حتى الآن.