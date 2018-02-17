رياح شديدة وأمطار خفيفة تضرب شمال سيناء

رياح شديدة وأمطار خفيفة تضرب شمال سيناءالسبت، 17 فبراير 2018 09:37 ص
أمطار - صورة أرشيفية
أ ش أ
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تعرضت محافظة شمال سيناء منتصف الليلة وحتى الآن لموجة برد ورياح شديدة، مصحوبة بأمطار خفيفة ومتقطعة.
وتتابع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تطورات الظروف الجوية خشية سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات حتى الآن.
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