رويترز: الولايات المتحدة "تعارض بشدة" فرض حالة الطوارئ فى إثيوبيا





(رويترز)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان للسفارة الأمريكية فى إثيوبيا، "إنها تعارض قرار الحكومة بفرض حالة الطوارئ لتهدئة اضطرابات محتملة بعد يوم من الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء".

وأضافت السفارة فى بيان:"نعارض بقوة قرار الحكومة الإثيوبية بفرض حالة طوارئ تتضمن فرض قيود على الحقوق الأساسية مثل الحق فى التجمع وحرية التعبير".

وتابعت السفارة:"نعى المخاوف التى عبرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر فى الأرواح ونشاركها القلق لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها".