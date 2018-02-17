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ربة منزل تتهم مدرسة بضرب نجلها بسبب الواجب المدرسى بمصر الجديدة

السبت، 17 فبراير 2018 04:22 م
ربة منزل تتهم مدرسة بضرب نجلها بسبب الواجب المدرسى بمصر الجديدة ضرب تلميذ - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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 تباشر نيابة مصر الجديدة برئاسة أحمد يوسف، التحقيق فى اتهام مدرسة بضرب تلميذ بسبب الواجب المدرسى، مما أدى لإصابته بخدوش فى أنحاء متفرقة من جسده.

 

البداية بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا، من ربة منزل تتهم فيه مدرسة باعتيادها ضرب نجلها "زياد م"، 13 سنة فى المرحلة الإعدادية داخل الفصل الدراسى بداعى مخالفته القواعد المدرسية.

 

وأضافت فى بلاغها ضد المدرسة، أن نجلها يرفض الذهاب للمدرسة بسبب حالة الخوف والذعر التى سيطرت عليه بسبب معلمته التى اعتادت ضربه تستهزئ به وسط زملائه فى المدرسة، مما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة بالرغم من صدور قرار من وزارة التربية والتعليم  بعدم ضرب التلاميذ.


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مدرسة تضرب تلميذ

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العنف في المدارس



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