رئيس شركة ميناء القاهرة: طورنا المرحلة الأولى لمنظومة الأمن بـ29 مليون دولار





كتب ــ أحمد مصطفى

أكد رئيس شركة ميناء القاهرة، أننا طورنا المنظومة الأمنية لمطار القاهرة بـ29 مليون دولار كمرحلة أولى، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 62 مليون جنيه، وجهزنا المطار بمعدات لاستقبال أكبر الطائرات العملاقة وقريبا يدخل المطار سلم إطفاء بطول 55 مترا.

لا تلجأ الشركة للقروض من البنوك لارتفاع فوائدها

أوضح المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى فى تصريحات صحفية، أن الشركة لا تلجأ إلى الحصول علي قروض من البنوك تجنبا لفوائدها المرتفعة، خاصة أنها لازالت تقوم بسداد القروض والفوائد المستحقة عليها، والتي كانت قد حصلت عليها لإنشاء مبنيى الركاب 2 و3. مشيرا إلى أن الشركة وضعت في خطتها لهذا العام مليار و200 مليون جنيه وفقا للاحتياجات والمتطلبات، ولكن هناك أشياء قد تحدث فجأة أثناء العمل وغير مخطط لها في الخطة، ولكن لابد من تنفيذها، وفي هذه الحالة يتم عمل مواءمة بعد عمل التقييم الفني و طبقا للأولويات بهدف رفع كفاءة المطار بالمعدات والإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة الأمنية للمطارات، موضحا أن مصر كدولة مصممة على أن تكون لديها أفضل منظومة أمنية ومعدات أمنية بالمطارات.

وتابع أن الشركة انتهت من المرحلة الأولي للمنظومة الأمنية والتي شملت توريد وتركيب أجهزة كشف عن المعادن بتكلفة 29 مليون دولار، وجارى الانتهاء من استكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تأمين أسوار مطار القاهرة لتركيب كاميرات مراقبة والرادارات الحرارية بقيمة 62 مليون جنيه.

واستطرد أن الشركة تسلمت الدفعة الأولي من بوابات الكشف علي السيارات الملاكي والمقطورات بتكلفة 8.2 مليون دولار لتأمين حركة الركاب والطائرات وتسهيل الإجراءات، منها واحدة علي طريق العروبة والثانية علي طريق الفريق أحمد شفيق، وسيتم تركيبهما فور الانتهاء من إجراءات ترخيصهما للاستخدام المكانى.

واستكمل رئيس شركة ميناء القاهرة، أنه جرى تطوير الممر الأوسط للطائرات المجاور لمبني R05 Center، مضيفا أن الشركة قامت بإغلاق الممر الركاب 2و3 أمام حركة إقلاع وهبوط الطائرات بالمطار، لبدء عمليات الصيانة والتجديد بتكلفة بلغت حوالي 650 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات والصيانة لأعمال الكهرباء للإشارات الضوئية الخاصة بالممر وتجهيزه بالأنظمة الملاحية المتطورة.

ولفت إلى أن عمليات الإحلال والتطوير والتحديث للمباني الثلاثة 1و2و3 بمطار القاهرة مستمرة، حيث قامت الشركة بطرح كراسة الشروط والمواصفات لعملية الصيانة للأنظمة والمعدات بمبني الركاب رقم 3 علي شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تقدمت 9 شركات يتم المفاضلة بينها لاختيار أفضلها، وفور اختيار الشركة التي سيسند لها أعمال القيام بالصيانة البدء في الأعمال والتي تشمل صيانة جميع الأجهزة بالمبني ومنها السيور والكهرباء والأسانسيرات (المصاعد)، وجارى طرح صيانة مبنى الركاب رقم 2 بعد انتهاء عقد شركة ليماك فى شهر سبتمبر المقبل.

وقال إنه سيتم تطوير مشروع أنظمة السيور بمبني الركاب رقم 3 الخاصة بنقل الحقائب وقراءة بياناتها وتوزيعها علي الطائرات أوتوماتيكيا بتكلفة 500 مليون جنيه، وكذلك تطوير أجهزة المطافئ بمعدات وسيارات حديثة لتصبح جاهزة للطوارئ حيث تم شراء سيارتين مطافى و4 سيارات دفع رباعي تعتمد على التقنية الحديثة، إضافة إلى المواصفات الفنية، بـ90 مليون جنيه، وتم شراء سيارة سلم يستخدم للطائرات العملاقة إيرباص من طراز إيه-380 ويمكن استخدامه أيضا للطائرات ذات الطرازات المختلفة بـ824 ألف يورو.