رئيس حى جنوب بورسعيد: إزالة 660 فدان مزارع سمكية على جانبى محور 30 يونيو





بورسعيد _ محمد فرج

أكد محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع ممثلى من الزراعة والرى والجمعيات الزراعية وحماية الأراضى والأملاك والرى والصرف وممثلى جهة الولاية بهيئة التعمير لإزالة التعديات على جانبى محور 30 يونيو .

لافتا أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات المتمثلة فى 660 فدان مزارع سمكية على جانبى محور 30 يونيو بعرض 100 متر بدء من ترعة السلام وحتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية.

وقال رئيس حى الجنوب أن قرار إزالة التعديات على أملاك هيئة التعمير جاء تمهيدا لزراعة محصول الأرز الاستراتيجى على محور 30 يونيو فضلا عن أنه أحد المشروعات القومية لربط سيناء بالوادى من خلال شبكة طرق عملاقة.

وأضاف محارب أن الفضل يعود للجهود المبذولة للمحافظ اللواء عادل الغضبان الذى أعطى أولويات لمشروع محور 30 يونيو الذى يعد أحد المشروعات القومية التى ستخدم العديد من المحافظات المجاورة لبورسعيد وكذلك ربط سيناء بالوادى.

وتابع: أن القرارات الذى عقدت مع مسئولى الزراعة والرى والتعمير ومسئولى الجمعيات الزراعية نجحت فى إزالة جميع المزارع السمكية، التى تعيق استكمال المشروع القومى على جانبى المحور بعرض 100 متر دون استثناء وتم التصدى لكل من يحاول التعدى على أملاك الدولة بدون وجه حق.