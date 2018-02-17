video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس حى جنوب بورسعيد: إزالة 660 فدان مزارع سمكية على جانبى محور 30 يونيو

السبت، 17 فبراير 2018 07:00 ص
رئيس حى جنوب بورسعيد: إزالة 660 فدان مزارع سمكية على جانبى محور 30 يونيو محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد


بورسعيد _ محمد فرج
إضافة تعليق

أكد محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابعبأن الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع ممثلى من الزراعة والرى والجمعيات الزراعية وحماية الأراضى والأملاك والرى والصرف وممثلى جهة الولاية بهيئة التعمير لإزالة التعديات على جانبى محور 30 يونيو .

 لافتا أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات المتمثلة فى 660 فدان مزارع سمكية على جانبى محور 30 يونيو بعرض 100 متر بدء من ترعة السلام وحتى الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية.

 وقال رئيس حى الجنوب أن قرار إزالة التعديات على أملاك هيئة التعمير جاء  تمهيدا  لزراعة محصول الأرز الاستراتيجى على محور 30 يونيو فضلا عن  أنه أحد المشروعات القومية لربط سيناء بالوادى من خلال شبكة طرق عملاقة.

 وأضاف محارب أن الفضل يعود  للجهود المبذولة للمحافظ  اللواء عادل الغضبان الذى أعطى أولويات لمشروع محور 30 يونيو الذى يعد أحد المشروعات القومية التى ستخدم العديد من المحافظات المجاورة لبورسعيد وكذلك ربط سيناء بالوادى.

وتابع: أن القرارات الذى عقدت مع مسئولى الزراعة والرى والتعمير ومسئولى الجمعيات الزراعية نجحت فى إزالة جميع المزارع السمكية، التى تعيق استكمال المشروع القومى على جانبى المحور بعرض 100 متر دون استثناء وتم التصدى لكل من  يحاول التعدى على أملاك الدولة بدون وجه حق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعيد يفتتح دورى مراكز الشباب للصم

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة