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رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ختام فعاليات مؤتمر رؤية مصر 2030 اليوم

السبت، 17 فبراير 2018 03:00 ص
رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ختام فعاليات مؤتمر رؤية مصر 2030 اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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يشارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بالحضور فى الجلسة الختامية لفاعلية مؤتمر قمة الجامعات المصرية، "حول رؤية مصر 2030" والتى تقام اليوم السبت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.

وأشار الخولى فى بيان، إلى أن المؤتمر يمثل نشاط طلابى يشارك فيه الطلبة من مختلف الجامعات المصرية ويهدف إلى تنمية الوعى السياسى لديهم ويناقش هذا العام إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والوصول إلى حلول للتحديات التى تواجه الدولة فى تنفيذها.

يذكر أن الجلسة الختامة لفاعليات مؤتمر قمة الجامعات المصرية حول: رؤية مصر 2030 من المقرر أن تعقد غدا السبت فى مركز الفنون بالجامعة الأمريكية الساعة الحادية عشر صباحا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.

 

 

 


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