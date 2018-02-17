رئيس الوزراء العراقى: قضينا على "داعش" عسكريا ويجب محو ثقافته بالدول الأخرى





كتب إبراهيم حسان

قال حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى، إن تنظيم داعش الإرهابى ما زال قريبا من الحدود العراقية فى سوريا، داعيا جميع دول العالم بحشد الجهود ضد هذا التنظيم الذى يمثل عدوًا خطيرًا للدول والإنسانية.

وأضاف العبادى، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن الدولة العراقية استطاعت القضاء على تنظيم داعش عسكريا بداخلها، ويجب القضاء على وجود وانتشار هذا التنظيم فى جميع الدول الأخرى، لأن هذا أفكاره لا تمثل الدين الإسلامى، كما يجب ملاحقة بقايا داعش التى تنتهز الفرصة للقيام مرة أخرى، بمحو ثقافته ومخلفاته وتأهيل المجتمعات التى كانت تحت سلطة دولة "الخرافة".

وأوضح رئيس الوزراء العراقى، أنه العراق يشجع الحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات الداخلية بالدول الأخرى، مشيرا فى السياق ذاته، إلى رؤية العراق التى تتمثل فى العمل المشترك من أجل بناء مصالحه واقتصاده.