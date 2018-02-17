رئيس أركان الجيش الباكستانى ينفى وجود معسكرات للعناصر المسلحة فى بلاده





(أ ش أ)

نفى رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم السبت، وجود أية معسكرات للعناصر المسلحة فى أراضى بلاده.

وأضاف الجنرال باجوا، فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمن المنعقد فى ميونخ بألمانيا "إن باكستان تمكنت من إنزال الهزيمة بتنظيم القاعدة وطالبان وغيرهما من الجماعات المسلحة المحظورة، ولم يعد هناك وجود لمعسكرات للمسلحين فوق الأراضى الباكستانية".

واستعرض رئيس الأركان الباكستانى فى كلمته، والتى نقلتها قناة "جيو" الباكستانية، رؤية بلاده للأمن على الصعيدين الإقليمى والدولي، مضيفا أن "العناصر الإرهابية تتخذ من أفغانستان ملجأ تقوم من خلاله بالتخطيط للاعتداءات ضد باكستان".

وأكد الجنرال باجوا أن بلاده على استعداد للتعاون من أجل استعادة السلام والاستقرار فى أفغانستان، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب يستلزم تعاونا دوليا.