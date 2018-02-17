video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أركان الجيش الباكستانى ينفى وجود معسكرات للعناصر المسلحة فى بلاده

السبت، 17 فبراير 2018 08:47 م
رئيس أركان الجيش الباكستانى ينفى وجود معسكرات للعناصر المسلحة فى بلاده الجيش الباكستانى - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

نفى رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم السبت، وجود أية معسكرات للعناصر المسلحة فى أراضى بلاده.

وأضاف الجنرال باجوا، فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمن المنعقد فى ميونخ بألمانيا "إن باكستان تمكنت من إنزال الهزيمة بتنظيم القاعدة وطالبان وغيرهما من الجماعات المسلحة المحظورة، ولم يعد هناك وجود لمعسكرات للمسلحين فوق الأراضى الباكستانية".

واستعرض رئيس الأركان الباكستانى فى كلمته، والتى نقلتها قناة "جيو" الباكستانية، رؤية بلاده للأمن على الصعيدين الإقليمى والدولي، مضيفا أن "العناصر الإرهابية تتخذ من أفغانستان ملجأ تقوم من خلاله بالتخطيط للاعتداءات ضد باكستان".

وأكد الجنرال باجوا أن بلاده على استعداد للتعاون من أجل استعادة السلام والاستقرار فى أفغانستان، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب يستلزم تعاونا دوليا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان ترسل قوات إلى السعودية للتدريب والتشاور

الجيش الباكستانى

رئيس أركان الجيش الباكستانى

معسكرات

باكستان



لا تفوتك
السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة