دفاع السبكى يطالب ببراءته من تهمة تهديد ريهام عاصم بالقتل





كتب أحمد الجعفرى

بدأت محكمة جنح الهرم نظر المعارضة المقدمة من جانب المخرج محمد حنفى متولى السبكى، الشهير بـ"السبكى"، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكغرامة مالية قدرها 500 جنيه، غيابيًا؛ لاتهامه بتهديد "الاستايلست" ريهام عاصم وزوجها رجل الأعمال وليد سعد بالقتل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذى نفى القصد الجنائى عن موكله، وأشار إلى أن سبب الأزمة هو خلافات بين الفنانة نهلة زكى، وموكله محمد السبكى، مدعيًا أن البلاغ كيدي.

فيما استند المحامى الموكل للدفاع عن الاستايلست ريهام عاصم، إلى أقوال السبكى فى تحقيقات النيابة، وأقوال شهود الإثبات، فضلاً عن أقوال موكلته "المجنى عليها"، مطالبًا بتأييد حكم أول درجة القاضى بحبس "السبكى".

وكانت التحقيقات كشفت تكليف "السبكى" السائق الخاص به بمراقبة ريهام عاصم وزوجها نظرًا لصلتهم بالفنانة نهلة زكى ودعمهم لها ضده، فى الخلافات التى بينهم، وأن الأهالى تمكنوا من ضبط السائق والذى يدعى "أدهم.م" وبتفتيش هاتفه عثر بداخله على صور لريهام عاصم وزوجها وليد سعد وفيديوهات لمنزلهما والشوارع المحيطة، فضلاً عن إرساله رسائل تهديد لـ"ريهام عاصم" على هاتف الفنانة "نهلة زكى"، بالقتل إذا لم تبتعد عنها.‏​