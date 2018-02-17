حواجز حديدية فى محيط إصلاح فواصل كوبرى 6 أكتوبر لمنع الزحام والحوادث





كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاحات كوبرى 6 أكتوبر باتجاه رمسيس، لإصلاح الفواصل المعدنية لمنع الزحام والحوادث المرورية، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح لإصلاح 2 فاصل أعلى الكوبرى فى المسافة ما بين قبل منزل شارع رمسيس والوصلة المعلقة بالاتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات.

وستكون الأعمال ليلاً ونهارًا حتى الساعة 6 صباح الأحد، فيما تنشر الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كل الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال، مع استخدام كل المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافية، بالإضافة إلى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.