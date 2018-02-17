حزب استقلال المملكة المتحدة يصوت لصالح إقالة زعيمه هنرى بولتون

حزب استقلال المملكة المتحدة يصوت لصالح إقالة زعيمه هنرى بولتونالسبت، 17 فبراير 2018 08:52 م
تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (رويترز)
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تعرض حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبى اليوم السبت، لأزمة جديدة بعد أن صوت أعضاؤه بالموافقة على إقالة زعيمه هنرى بولتون بعد أقل من 5 أشهر على توليه المنصب وبعد فضيحة تصريحات عنصرية أدلت بها صديقته.
وكان الحزب عنصرا فاعلا فى إجراء استفتاء على عضوية البلاد فى الاتحاد انتهى بتأييد الانسحاب منه لكنه واجه صعوبات فى الحفاظ على وضعه على الساحة السياسية بعد ذلك.
وقال زعيم الحزب السابق بول أوكادن إن من بين 1378 صوتا أيد 63 % إقالة بولتون الذى انتخب ليكون رابع زعيم للحزب فى سنة واحدة فى سبتمبر الماضى.
وقال بولتون لمحطة (سكاى نيوز) تعليقا على الأمر "حياتى السياسية لم تنته بعد ، إنها فحسب إحدى العثرات على الطريق".
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