حبس مستريح سوهاج 4 أيام لاستيلائه على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها





سوهاج - محمود مقبول

قررت نيابة مركز جرجا بسوهاج، برئاسة المستشار محمد فتحى مدير نيابة مركز جرجا، بإشراف المحام العام لنيابات جنوب المستشار أحمد عبدالباقى، حبس "م . م . م .إ" مقيم شعائر بإدارة أوقاف سوهاج، والمتهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما نسب إليه من اتهامات بتوظيف الأموال فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط موظف بإدارة أوقاف سوهاج، لاستيلائه على 7 ملايين جنيه من أكثر من 30 شخصا بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية بمقابل 7%.

تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، تفيد قيام مقيم شعائر بالأوقاف -موظف- بالنصب على 30 مواطنا وتقدم 8 من بينهم ببلاغات ضده لحصوله منهم على 250 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، والمقدم حسن الإمام مفتش مباحث الأموال، وتبين ضبط "م . م . م .إ" مواليد 71 ويعمل مقيم شعائر بإدارة أوقاف سوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيه طبقا لما توصلت إليه التحريات، بزعم توظيفها فى مجال الأجهزة الكهربائية مقابل فائدة 7%، إلا أنه لم يف بوعده، وبلغ جملة المتضررين من عملية النصب 30 شخصا من بينهم 8 أشخاص تقدموا ببلاغات ضده.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 639 إدارى مركز جرجا، وتولت النيابة التحقيق برئاسة المستشار محمد فتحى مدير نيابة مركز جرجا، بإشراف المحام العام لنيابات جنوب المستشار أحمد عبدالباقى.