حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بهتك عرض نجل فران بالوراق

أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة الوراق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى الجنسى على نجل فران وهتك عرضه بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى الرائد هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من فران يدعى " م.ا "، يتهم عاطلاً بالاعتداء الجنسى على ابنه أثناء قضائه حاجته بقطعة أرض فضاء.
وأشارت التحقيقات، إلى أن والد الطفل أكد استغاثة نجله بالأهالي، وتمكنوا من توقيفه، واقتياده إلى قسم الشرطة، مواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.
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