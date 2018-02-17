حالة الطقس اليوم السبت 17/2/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وبالنسبة لحالة الأمطار يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما الرياح فتنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وملموسة مع ساعات النهار، لتتدنى عن مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء غير مستقرة وباردة في عموم المناطق، وتهطل زخات رعدية من المطر والبَرَد في العديد من المناطق بما فيها الأغوار وربما خليج العقبة.

وتتهيأ الفرصة مع ساعات بعد الظهر والعصر لهطول "ثلوج متقطعة" في قمم الجبال العالية الجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

تتأثر المملكة بامتداد لتيارات هوائية غربية رطبة

يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق وغائماً جزئياً بسحب على ارتفاعات مختلفة,

وتتهيأ الفرصة من جديد لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله بالأخص في شمال ووسط المملكة، ولاحقاً المنطقة الجنوبية.

وتكون الهطولات رعدية غزيرة على فترات بعد منتصف الليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا.