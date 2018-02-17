جهاز المشروعات:9.5مليار جنيه تمويل للمرأة و350مليون من مبيعات المعارض للسيدات

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه من خلال الجهات المانحة وجهاز المشروعات الصغيرة تم تقديم تدريب واسع للمرأة المصرية، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى الخارج بسيدات الأعمال خاصة جمعية سيدات الأعمال المصريين.

وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، اليوم السبت، أن عدد مشروعات المرأة بلغت نسبة51% من إجمالى المشروعات، إضافة إلى أن 50%من العارضين فى المعارض سيدات، مشيرة إلى أن بعض المحافظات تتخطى فيها تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة أكثر من الرجل فمثلا بمحافظة الوادى الجديد فهناك 64% من التمويلات حصلت عليها المرأة.