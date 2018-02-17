جهاز المشروعات:9.5مليار جنيه تمويل للمرأة و350مليون من مبيعات المعارض للسيدات

جهاز المشروعات:9.5مليار جنيه تمويل للمرأة و350مليون من مبيعات المعارض للسيداتالسبت، 17 فبراير 2018 11:57 ص
جلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح"
كتب ــ إسلام سعيد
إضافة تعليق
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه منذ إنشاء جهاز المشروعات "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً" إنه تم توجيه 9.5 مليار جنيه للمرأة من إجمالى تمويلات 33.6 مليار جنيه وفرها الجهاز، مشيرة إلى أن إجمالى مبيعات المعارض 600 مليون منها 350 مليون مبيعات المرأة فى معارضنا، ونسب تعثر المرأة لا تتخطى 1%.
وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، اليوم السبت، أن عدد مشروعات المرأة بلغت نسبة51% من إجمالى المشروعات، إضافة إلى أن 50%من العارضين فى المعارض سيدات، مشيرة إلى أن بعض المحافظات تتخطى فيها تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة أكثر من الرجل فمثلا بمحافظة الوادى الجديد فهناك 64% من التمويلات حصلت عليها المرأة.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه من خلال الجهات المانحة وجهاز المشروعات الصغيرة تم تقديم تدريب واسع للمرأة المصرية، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى الخارج بسيدات الأعمال خاصة جمعية سيدات الأعمال المصريين.
إضافة تعليق
بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية
5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة