جنح الهرم تحجز معارضة السبكى على حبسه فى تهديد "ستايلست" للحكم 24 فبراير





كتب أحمد الجعفرى

حجزت محكمة جنح الهرم، معارضة المنتج محمد حنفى متولى السبكى، الشهير بـ"محمد السبكى"، على الحكم الصادر غيابيا بحبسه سنة وكفالة 500 جنيه، فى اتهامه بتهديد "الاستايلست" ريهام عاصم وزوجها رجل الأعمال وليد سعد بالقتل، للحكم فى جلسة 24 فبراير الجارى.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، الذى نفى القصد الجنائى عن موكله، وأشار إلى أن سبب الأزمة هو خلافات بين الفنانة نهلة ذكى وموكله محمد السبكى، مدعيا أن البلاغ كيدى.

على الجانب الآخر، استند المحامى الموكل للدفاع عن ريهام عاصم، لأقوال محمد السبكى فى تحقيقات النيابة، وأقوال شهود الاثبات، فضلا عن أقوال موكلته "المجنى عليها"، مطالبا بتأييد حكم أول درجة القاضى بحبس "السبكى".

كانت التحقيقات قد كشفت تكليف "السبكى"، السائق الخاص به، بمراقبة ريهام عاصم وزوجها، لصلتهما بالفنانة نهلة ذكى ودعمهما لها ضده فى خلافاتها معه، وأن الأهالى ضبطوا السائق "أدهم. م"، وبتفتيش هاتفه عُثر به على صور لريهام عاصم وزوجها وليد سعد، وفيديوهات لمنزلهما والشوارع المحيطة، فضلاً عن إرساله رسائل تهديد بالقتل لـ"ريهام عاصم" على هاتف الفنانة "نهلة ذكى" إذا لم تبتعد عنها.‏​