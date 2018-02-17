"جنايات القاهرة" تقضى بإعدام سيدة قتلت ابنة زوجها بسبب الغيرة فى المرج





كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا للمتهمة بقتل ابنة زوجها فى المرج.

تعود أحداث الواقعة عندما كشف رجال مباحث القاهرة، لغز اختفاء طالبة 11 عاما بمنطقة المرج، حيث تبين أن زوجة والدها وراء قتلها والتخلص من جثمانها داخل جوال، وإلقاء الجثة فى مياه الصرف الصحى بالمنطقة، فتم ضبطها واعترفت بجريمتها، بسبب تعدى المجنى عليها على نجلها بالضرب، وأنها قامت باستفزازها بأنها ستخبر والدها بأنها تعدت عليها بالضرب، الأمر الذى آثار حفيظتها فطعنتها بسلاح أبيض.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج، تلقوا بلاغا من "عوض ج إ" 38 سنة، فنى تبريد وتكييف، بغياب ابنته "نادية ع ج" 11 سنة، طالبة، ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى غيابها جنائيا.

ومن خلال التحريات والنشر عن مواصفات المتغيبة بمحل إقامتها والمناطق المجاورة، وردت معلومات لضباط مباحث القسم من "يسرية ع م" 57 سنة، ربة منزل، و"فاطمة ع ع " 37 سنة، عاملة بمعهد أزهرى، بمشاهدتهما زوجة المبلغ "ثناء م ر" 34 سنة، ربة منزل، فى وقت اختفاء المتغيبة بحوزتها جوال بلاستيك كبير ألقت به بمنطقة الصرف الصحى "الرشاح - مياه راكدة".

تم تشكيل فريق بحث، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن زوجة المبلغ وراء اختفاء المتغيبة، فتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها وتضييق الخناق عليها اعترفت أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة، وقررت أن المجنى عليها تعدت على نجلها - عامان ونصف العام- بالضرب، وعقب ذلك استفزتها المجنى عليها بأنها ستخبر والدها بأنها تعدت عليها بالضرب، الأمر الذى أثار حفيظتها فقامت بطعنها بسلاح أبيض "سكين" محدثة إصابتها بـ2 طعنة بالرقبة، أودت بحياتها ثم غطت الرأس والرقبة داخل كيس بلاستيك حتى لا تتناثر الدماء، ثم وضعتها داخل جوال بلاستيك، وتخلصت منها بمنطقة العثور عليها.

وتم بإرشادها العثور على الجوال وبداخله جثة المتغيبة، وتعرف عليها المبلغ من خلال ملابسها، وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.