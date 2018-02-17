جمعية سيدات مصر تستضيف 150 سيدة أعمال من دول العالم للترويج للاستثمار

جمعية سيدات مصر تستضيف 150 سيدة أعمال من دول العالم للترويج للاستثمارالسبت، 17 فبراير 2018 11:09 ص
مؤتمر جمعية سيدات مصر
كتب ــ إسلام سعيد
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قالت يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، إن الدورة الرابعة لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح" يشارك بها 150 من سيدات الأعمال من مختلف دول العالم، مضيفة أن الجمعية تهدف لخلق جو مناسب لنجاح سيدات مصر، ونركز على استقطاب سيدات الأعمال من دول العالم لتوصيل رسالة بأن الأوضاع أصبحت جيدة وبها فرص استثمارية رائعة.
وأضافت "الشريدى"، خلال الدورة الرابعة لمؤتمر سيدات شركاء النجاح، اليوم السبت، المنعقد بجامعة الدول العربية، أن دورة العام الحالى ستناقش كيفية أن تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة رائدة وقائدة لعمليات التنمية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تحاول إنشاء شركة لتحسين البيئة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن الفترة الماضية شهدت تعاون مصرى إيطالى فى مجال النسيج من خلال دور الجمعية، مشيدة بالدور الحكومى فى تنظيم المؤتمر قائلة" لابد أن نشكر كل الجهات الحكومية منها وزارة الصناعة والاستثمار والطيران والثقافة لتنظيم هذا المحفل فهو نموذج للتعاون بين القطاع الخاص والحكومة".
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