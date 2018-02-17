جمارك بورسعيد تحبط 3 محاولات تهريب لكمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية





كتب : أحمد يعقوب

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وبحسب بيان عن مصلحة الجمارك جاء احباط المحاولة الأولى بناءا على إخبارية من المقدم محمد عدس ضابط التحريات بإدارة البحث الجنائى لإدارة منفذ المنزلة الجمركى الجديد ( الإمارات ) بوجود معلومات مفادها إعتزام المدعو ي . ح . م تكوين تشكيل عصابى لتهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم من خط الحراسات من منطقة سيما وعبر قناة الإتصال باستخدام مراكب صغيرة وإحدى السيارات الربع نقل عن طريق اقتحام سور خط الحراسات بالقوة مستخدمين العنف ومستغلين كثرة عددهم لتحقيق غرضهم بتهريب البضائع.

وتم عمل كمين لهم بعدد كافى من رجال الشرطة السريين داخل خط الحراسات حيث شوهد مجموعة كبيرة تقوم بإقتحام خط الحراسات عنوة وإلقاء الحجارة على القوات وتحميل سيارة ربع نقل رقم د ب ط 8157 رغما عن القوات فتم مهاجمتهم فحاولوا المقاومة بالحجارة والفرار بالسيارة فتم التصدى لهم بكل قوة فلاذوا بالفرار تاركين السيارة محملة بالبضائع.

وتم التوجه بالسيارة لمنفذ المنزلة الجمركى الجديد ( الإمارات ) حيث تم تشكيل لجنة برئاسة جمال الشناوى مدير إدارة شئون المنافذ و إبراهيم أبوبكر مدير الوردية لجرد المشمول حيث تبين وجود 270 فستان طفله أشكال وألوان ومقاسات مختلفة و160 طقم طفل و345 قميص رجالى و105 برمودا أولادى و65 بيجامة بناتى و130 شورت رجالى و 3 أجولة بها ملابس أطفال متنوعة بوزن إجمالى 339 كيلو جرام والجميع منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

واكد البيان ان المحاولة الثانية بنفس المنفذ احبطت بناءا على مذكرة من المقدم محمد عدس ضابط التحريات بإدارة البحث الجنائى بمحاولة تشكيل عصابى من المهربين إقتحام سور خط الحراسات عنوة وقامت قوات الشرطة بالتصدى لهم ففروا هاربين وتركوا كمية من البضائع الأجنبية الصنع .

وتم التوجه بالمضبوطات للمنفذ الإماراتى الجمركى الجديد حيث تم تشكيل لجنة من جمال الشناوى مدير إدارة شئون المنافذ ومختار السيد مدير الوردية و السيد عباس لجرد المشمول حيث تبين وجود 600 زوج حذاء منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

واشار البيان ان المحاولة الثالثة كانت بمنفذ النصر الجمركية وبناء على إشتباه السيد حسن مدير إدارة المنافذ فى أ . ع . ح قائد سيارة ملاكى فتم تكليف منير سامى اسكندر بتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا فتبين وجود 430 تى شيرت أطفال و 36 قميص أطفال منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة داخل أبواب السيارة وبتجويف بتابلوه السيارة وتحت الكرسى ومكان الإستبن الإحتياطى.

وبلغت قيمة المضبوطات 167 ألف و 48 جنيها وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 117 ألف و 72 جنيها و قرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط رقم 69748 و69754 و 199134لسنة 2018 والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب