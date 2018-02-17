جامعة الدول العربية تعتمد استراتيجية المرأة 2030





إسلام سعيد

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المرأة هى رائدة النجاح فى المرحلة الحالية، ولابد أن نضع تصور حقيقى لتمكين المرأة اقتصاديا فى كافة الدول العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية اعتمدت استراتيجية المرأة فى المنطقة العربية 2030 ونؤكد أن تمكين المرأة هو تمكين حقيقى للمجتمعات العربية.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر، اليوم السبت، أن استراتيجية المرأة 2030 وضعت تمكين المرأة اقتصاديا فى كافة الدول إلى جانب التطرق إلى تحديات توجهات وأطلقنا شبكة خديجة لتمكين المرأة وجمعت مؤسسات ممولة وشركات وسياسيين واقتصاديين لرصد التحديات والحلول.

وأوضحت أن شبكة خديجة لديها مشروع كبير "المرأة والتجارة" وتم إدراجه مع المؤسسات الإقليمية ويستهدف النساء فى كل المناطق بما فيها مناطق اللجوء والنزوح التى تأوى المرأة وفكرة توسيع الشراكات مع سيدات الأعمال بهدف أن تأخذ مؤتمرات المرأة الاقتصادية بعدا عربياً.



























