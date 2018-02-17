"تموين الشرقية" يضبط 1700 قرص مخدر بـ3 صيدليات بديرب نجم





الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجهت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الشرقية، برئاسة المهندس حمدى عبد الصبور، جهت حملة للتفتيش على الصيدليات، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية

وأضاف مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الشرقية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تمكنت من ضبط 16400 قرص تامول مخدر بإحدى صيدليات مدينة ديرب نجم بالاضافة الى 600 قرص فى صيدليتين

وتم التحفظ على الحرز بمركز شرطة ديرب نجم وتحرر المحضر 3240 لسنة 2018 جنح ديرب نجم ضد (ح ز س)، كما تم تحرير المحضر 3241 سنة 2018 جنح ديرب ضد (ع م ) صاحب صيدلية لاتجاره فى المواد المخدرة بدون تصريح المحضر 3242 لسنه 2018 جنح ديرب ضد (ع م ا) صاحبة صيدلية أخرى، وجارى العرض على النيابة.