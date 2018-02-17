تقرير: المتهم بارتكاب مذبحة مدرسة فلوريدا خضع للتحقيقات عام 2016





باركلاند (رويترز)

ذكرت صحيفة اليوم السبت، أن مراهقا أمريكيا متهما بقتل 17 شخصا بالرصاص فى مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا كان قد خضع لتحقيقات من قبل الشرطة ومسئولى الولاية عام 2016 بعد أن جرح ذراعه فى تسجيل مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال المراهق، ويدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، وقتها إنه يريد شراء بندقية لكن السلطات خلصت فى ذلك الحين إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ساوث فلوريدا صن سنتينل، فقد أثار تسجيل فيديو مصور لكروز وهو يجرح ذراعه نشر على تطبيق "سناب شات" فى سبتمبر 2016 مخاوف رجال الأمن وإدارة خدمات الأطفال والأسرة بولاية فلوريدا.

وذكرت الصحيفة أن المحققين قرروا فى نهاية الأمر أن كروز، الذى كان يبلغ من العمر 18 سنة وقتها، يتلقى ما يكفى من الدعم من خبراء الصحة العقلية ومن مدرسته وصنفوا أى خطر يتعلق بحالته بأنه منخفض.

ولم يرد ممثلون عن إدارة خدمات الأطفال والأسرة على طلبات للتعليق.